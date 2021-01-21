Сульшер - после победы над «Фулхэмом»: «Манчестер Юнайтед» не думает о шансах на титул

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Фулхэмом» (2:1) в матче 18-го тура чемпионата Англии.

«Мы начали слабо, но после пропущенного гола заиграли отлично. Нам нужно было проснуться, и после этого мы стали играть хорошо. Погба забил прекрасный гол. У нас были и другие моменты, чтобы решить исход матча раньше.

Когда позади половина сезона, а ты на вершине таблицы, конечно же, все будут спрашивать о шансах на титул. Но мы об этом не думаем. Надо идти от игры к игре. Это очень непредсказуемый сезон», – приводит слова норвежского специалиста BT Sport.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Фулхэмом» со счетом 2:1. В составе манкунианцев отличились Эдинсон Кавани и Поль Погба.

«МЮ» вернулся на первое место таблицы АПЛ, набрав 40 очков в 19 встречах. У идущего на второй позиции «Манчестер Сити» 38 очков после 18 игр.