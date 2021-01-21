Андреа Пирло: Я очень рад выиграть первый трофей в качестве тренера

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло не скрывал эмоций после победы над «Наполи» (2:0) в матче за Суперкубок Италии.

Специалист выиграл первый трофей в тренерской карьере.

«Я очень рад. Выиграть первый трофей в качестве тренера - это не то же самое, что выиграть трофей в роли игрока. Это даже лучше, потому что я возглавляю прекрасную команду и работаю в великом клубе.

Редко бывает так, что обе команды хорошо играют в финале. Я огорчен из-за Гаттузо, но рад за себя. Мы с ним сегодня были слишком сосредоточены на игре, чтобы обмениваться шутками.

После матча с «Интером» мы получили слишком много критики, учитывая все, чего мы добились в этом сезоне. Рад, что трофей сегодня наш. Возносить людей, а потом растаптывать в прессе легко. Я привык к этому, у меня были взлеты и падения на протяжении карьеры», - цитирует Пирло RAI Sport.