Роналду - после победы в Суперкубке Италии: «Ювентус» вернулся

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы в Суперкубке Италии.

«Счастлив выиграть свой четвертый титул в Италии. Мы вернулись! Это тот «Ювентус», который мы любим, это команда, в которую мы верим, и это дух, который приведет к желаемым победам! Отличная работа, парни!» - написал португалец в твиттере.

Very happy with my 4th title in Italy... We are back! This is the Juve we love, this is the team we trust and this is the spirit that will lead to the wins we want! Well done, guys! Fino Alla Fine! 🏆🏳️🏴💪🏽 pic.twitter.com/NoU2ux39gW