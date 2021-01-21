«Арсенал» намерен арендовать Эдегора

Атакующий полузащитник «Реала» Мартин Эдегор может уйти из клуба до конца сезона на правах аренды в «Арсенал».

Как сообщает Sky Sports, 22-летний норвежец хочет ненадолго покинуть мадридскую команду, чтобы получить игровую практику. Этой ситуацией хотят воспользоваться канониры, нуждающиеся в креативном футболисте в центре поля. Отмечается, что лондонцы уже сделали запрос об арендном соглашении.

Эдегор вернулся в «Реал» перед началом текущего сезона. Ранее он отдавался в аренду «Херенвену», «Витессу» и «Реал Сосьедаду». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в девяти матчах, не отличившись результативными действиями.