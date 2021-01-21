Хосеп Гвардиола: В матче против «Астон Виллы» самым сложным было забить гол

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола остался доволен игрой команды в победном матче чемпионата Англии против «Астон Виллы» (2:0).

«Мы снова сыграли очень хорошо в матче с топ-командой. Важная победа. Самым сложным было забить гол. Во втором тайме мы сыграли более агрессивно.

Момента с первым голом я не видел. Знаю, что соперники жаловались на офсайд, но есть же ВАР, не так ли?

Никто больше не выигрывал пять-шесть матчей подряд в АПЛ в этом сезоне, но идет лишь первая его половина. Впереди много матчей, но главное - ощущения хорошие», - приводит слова испанского специалиста BT Sport.

Напомним, «Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в перенесенной встрече первого тура чемпионата Англии со счетом 2:0. Победу «горожанам» принесли точные удары Бернарду Силвы и Илкая Гюндогана.