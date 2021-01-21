Ханс-Дитер Флик: «Бавария» хочет доминировать на протяжении всех 90 минут

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Германии против «Аугсбурга» (1:0).

«У нас 39 очков и мы на первом месте. Было важно после двух поражений снова вернуться на успешную тропу.

Мы хотим на протяжении 90 минут доминировать так, как мы это делали в первом тайме. После перерыва мы допускали слишком много ошибок и играли уже не так, как в первой половине.

Наша цель - оставаться на вершине. Мы должны прибавить в матче с «Шальке», - цитирует специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, «Бавария» обыграла «Аугсбург» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Роберт Левандовски, реализовавший пенальти.