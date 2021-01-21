Поль Погба: Когда «Манчестер Юнайтед» побеждает, я счастлив, когда проигрывает, я становлюсь злым

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал победу над «Фулхэмом» (2:1) в матче 18-го тура чемпионата Англии.

«Я люблю побеждать, это самое важное. Когда команда побеждает, я счастлив, когда мы проигрываем, я становлюсь злым. Я был зол после игры с «Ливерпулем».

В матче с «Фулхэмом» у меня получился отличный удар, и это очень зрелая победа. Классно побежать таким образом. Матч был тяжелым, и мы знали, что легко точно не будет. Мы нуждались в этой победе и добились ее», - цитирует француза клубная пресс-служба.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Фулхэмом» со счетом 2:1. В составе манкунианцев отличились Эдинсон Кавани и Погба.

«МЮ» вернулся на первое место таблицы АПЛ, набрав 40 очков в 19 встречах. У идущего на второй позиции «Манчестер Сити» 38 очков после 18 игр.