Дмитрий Хохлов: Верю, что Кокорин может перейти в «Фиорентину»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов поделился мнением о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Я верю, что Кокорин может перейти в «Фиорентину». Почему бы и нет? Да, в марте Александру исполнится 30, но это не критичный возраст. Еще несколько сезонов он вполне может провести на высоком уровне.

В адаптации к Италии проблемы я не вижу. При желании язык можно выучить за два-три месяца. Саша - парень коммуникабельный, открытый, поэтому ему легко будет сойтись с новыми одноклубниками», - цитирует Хохлова RT.

Напомним, Кокорин подписал контракт со «Спартаком» в августе 2020 года. За красно-белых он провел 10 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.