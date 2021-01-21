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21 января 09:50

«ПСЖ» намерен перехватить у «Барселоны» Эрика Гарсию

Портал Transfermarkt оценивает испанского игрока в 20 миллионов евро.

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия может продолжить свою карьеру в чемпионате Франции.

По информации El Mundo Deportivo, в услугах 20-летнего испанца заинтересован «Пари Сен-Жермен», готовый подписать игрока в зимнее трансферное окно и заплатить необходимую сумму отступных за футболиста.

Ранее стало известно, что защитник договорился об условиях личного контракта с «Барселоной». Однако «сине-гранатовые» рассчитывают взять игрока в рамках свободного агента нынешним летом.

Гарсия присоединился к «Ман Сити» в июле 2017 года. В текущем сезоне он провел семь матчей и не отметился голевыми действиями на поле.

источник: El Mundo Deportivo
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