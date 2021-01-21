Сергей Кирьяков: Возможно, Кокорин сможет проявить себя в Италии так же, как Шомуродов

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился своим мнением по поводу возможного перехода форварда «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

Ранее появилась информация о том, что итальянский клуб предложил 29-летнему игроку контракт с окладом 1,7 млн евро в год и предоставили 24 часа, чтобы обдумать предложение. Красно-белые готовы отпустить футболиста во Флоренцию – окончательное решение за самим форвардом.

– Это для него последний шанс поиграть за границей. Если позже и будут какие-то приглашения, то не от команд такого уровня. Понятно, что «Фиорентина» – это не топ-клуб, а крепкий середняк. Возможно, он там себя проявит, как сейчас это делает Шомуродов, перейдя не в самый сильный клуб. Но я не верю, что Саша уедет. Исходя из своего опыта, скажу, что наши игроки предпочитают спокойно доигрывать и получать больше денег, – цитирует Кирьякова «Евро-футбол.ру».

Кокорин перебрался в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. За все время в столичном клубе он провел десять встреч, отличившись двумя забитыми мячами и двумя ассистами.