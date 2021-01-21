Дженнаро Гаттузо: Матч против «Ювентуса» был похож на шахматную партию

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Франция - Лига 1 окончен Марсель 0 Ланс 1
Испания - Примера окончен Бетис 2 Сельта 1
Бразилия - Серия А окончен Ботафого 1 Атлетико Гояниенсе 3
Кубок Испании окончен Алькояно 2 Реал Мадрид 1
Англия - Премьер-лига окончен Фулхэм 1 Манчестер Юнайтед 2
Испания - Примера окончен Вильярреал 2 Гранада 2
Бразилия - Серия А окончен Баия 1 Атлетико Паранаэнсе 0
Бразилия - Серия А окончен Гремио 1 Атлетико Минейро 1
Бразилия - Серия А окончен Коритиба 3 Флуминенсе 3
НБА - регулярный чемпионат окончен Кливленд Кавальерс 147 Бруклин Нетс 135
НБА - регулярный чемпионат окончен Филадельфия Сиксерс 117 Бостон Селтикс 109
НБА - регулярный чемпионат окончен Индиана Пэйсерс 112 Даллас Маверикс 124
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Торонто Мэйпл Лифс 1 Эдмонтон Ойлерз 3
НБА - регулярный чемпионат окончен Атланта Хоукс 123 Детройт Пистонс 115
НБА - регулярный чемпионат окончен Торонто Рэпторс 102 Майами Хит 111
Бразилия - Серия А окончен Сан-Паулу 1 Интернасьонал 5
Бразилия - Серия А окончен Ред Булл Брагантино 4 Васко да Гама 1
НБА - регулярный чемпионат окончен Миннесота Тимбервулвз 96 Орландо Мэджик 97
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Сент-Луис Блюз 1 Сан-Хосе Шаркс 2
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Анахайм Дакс 2 Миннесота Уайлд 3
НБА - регулярный чемпионат окончен Хьюстон Рокетс 103 Финикс Санз 109
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Ванкувер Кэнакс 6 Монреаль Канадиенс 5 2.55 4.5 2.27
НБА - регулярный чемпионат окончен Лос-Анджелес Клипперс 115 Сакраменто Кингз 96
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Вегас Голден Найтс 5 Аризона Койотс 2
НБА - регулярный чемпионат окончен Голден Стэйт Уорриорз 121 Сан-Антонио Спёрс 99
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Металлург Мг 0 Динамо Р 0 1.3 6.3 8
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Трактор 0 Салават Юлаев 0 2.55 4.2 2.37
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Автомобилист 0 Северсталь 0 1.7 4.5 4.2
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Куньлунь Ред Стар 0 Нефтехимик 0 2.23 4.4 2.65
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Ак Барс 0 Локомотив 0 1.94 3.7 3.7
21 января 10:04
автор: Юрий Нечаев

Дженнаро Гаттузо: Матч против «Ювентуса» был похож на шахматную партию

Туринцы выиграли Суперкубок Италии.

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо после поражения от «Ювентуса» (0:2) в матче за Суперкубок Италии поддержал своих подопечных.

«Я должен поблагодарить своих игроков, они сейчас нуждаются в поддержке. Они были немного робкими, особенно в первой половине матча, но среагировали на пропущенный мяч. Поражения случаются, но я хочу поздравить их за старания.

Что касается Инсинье, то в таких важных матчах удача может подвести тебя. Мы побеждаем и проигрываем, это касается каждого игрока в команде. Лоренцо не должен думать, что мы проиграли из-за него, ведь это не так.

Этот матч был похож на партию в шахматы. Ни у одной стороны не было много голевых моментов. Команды не показали свой лучший футбол», - цитирует Гаттузо RAI Sport.

Напомним, в матче за Суперкубок Италии «Ювентус» обыграл «Наполи» со счетом 2:0. Победу туринскому клубу принесли точные удары Криштиану Роналду и Альваро Мораты. На 80-й минуте при счете 1:0 Лоренцо Инсинье не реализовал пенальти, пробив мимо ворот.

источник: Raisport.rai.it
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Умар Нурмагомедов одержал победу над Сергеем Морозовым (видео лучших моментов)У "Рубина" теперь есть женская командаМинское "Динамо" с трудом выиграло у "Сочи""Конечно, это риск": Черданцев о назначении ОвчинниковаУкраинка с 15-м размером бюста показала все свои прелестиПришлось раздеться, чтобы выжить
Госдепу США – дисквал, Боярскому и Аршавину – предупреждения. На грани фола#3
"Плеймейкер" представляет недельный обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков из мира спорта. Выпуск третий.
Миранчук показал пример Кокорину. Его первый «старт» в Серии А не вышел комом
«Аталанта» с Алексеем Миранчуком в стартовом составе завершила вничью выездной матч против «Удинезе» (1:1).
С Кокориным получится целая команда. Александр станет 11-м российским легионером в Италии
С высокой вероятностью в ближайшее время Александр Кокорин перейдет из "Спартака" в "Фиорентину". До него в итальянскую Серию А заглядывали десять россиян. И не сказать, что с большим успехом.
«Конор и Порье вряд ли смогут чем-то удивить Хабиба». Интервью Эдуарда Трояновского
Российский боксер-профессионал Эдуард Трояновский, экс-чемпион мира по версиям IBF и IBO, также побеждавший на чемпионатах Европы и России по кикбоксингу, в интервью «Плеймейкеру» затронул не только близкую ему тему бокса, но и высказал свое мнение по самым актуальным событиям в мире смешанных единоборств.
Кто хуже бьет пенальти – правши или левши? Вечный футбольный спор обернулся в России аномалией
«Плеймейкер» изучил статистику 11-метровых в ведущих европейских чемпионатах и Российской Премьер-Лиге и пришел к неожиданным выводам.
Виолетта Грачева – горячая ростовчанка, которой так не хватает норвежцу Норманну на зимних сборах. Ставка на красоту#6
Пока лидер "Ростова" Матиас Норманн готовится к возобновлению российского футбольного сезона в Марбелье, популярность набирает Инстаграм его русской возлюбленной. Там есть на что посмотреть.
Малкин забил и снова победил Овечкина. Теперь в матче с 9 голами (видео)
Наконец-то первые шайбы в НХЛ-2021 забросили два Евгения – Малкин и Кузнецов, но весомее оказался гол форварда "Питтсбурга".
«Порье нужен Конору, чтобы восстановить имя. Хабиб расправился с ним, как с цыпленком»
Президент M-1 Global, бывший менеджер Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн поделился с "Плеймейкером" ожиданиями от субботнего супербоя между Конором Макгрегором и Дастином Порье.
За кем следить, где смотреть. Календарь и трансляции спортивных событий 19 января 2021 года
«Племейкер» предлагает вашему вниманию расписание матчей и соревнований, запланированных на 19 января 2021 года. С прогнозами на самые интересные из них.
10 легенд спорта – в уникальном проекте о людях, которые творили историю нашей страны
Каждый из них видел столько, что хватило бы на несколько жизней. Они — те, кто приносил славу нашему спорту и создавал его традиции. Они — легенды.

Футбол. «Лестер» vs «Челси». «Вольфсбург» vs «Майнц». «Севилья» vs «Алавес».

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика