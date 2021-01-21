Дженнаро Гаттузо: Матч против «Ювентуса» был похож на шахматную партию

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо после поражения от «Ювентуса» (0:2) в матче за Суперкубок Италии поддержал своих подопечных.

«Я должен поблагодарить своих игроков, они сейчас нуждаются в поддержке. Они были немного робкими, особенно в первой половине матча, но среагировали на пропущенный мяч. Поражения случаются, но я хочу поздравить их за старания.

Что касается Инсинье, то в таких важных матчах удача может подвести тебя. Мы побеждаем и проигрываем, это касается каждого игрока в команде. Лоренцо не должен думать, что мы проиграли из-за него, ведь это не так.

Этот матч был похож на партию в шахматы. Ни у одной стороны не было много голевых моментов. Команды не показали свой лучший футбол», - цитирует Гаттузо RAI Sport.

Напомним, в матче за Суперкубок Италии «Ювентус» обыграл «Наполи» со счетом 2:0. Победу туринскому клубу принесли точные удары Криштиану Роналду и Альваро Мораты. На 80-й минуте при счете 1:0 Лоренцо Инсинье не реализовал пенальти, пробив мимо ворот.