Мануэль Нойер: Две подряд победы «Баварии» в Бундеслиге - это знак нашим конкурентам

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился впечатлениями от матча против «Аугсбурга» (1:0) в 17-м туре чемпионата Германии.

«Во втором тайме наша игра в атаке не была уже такой естественной. Мы были слишком уверены в том, что во втором тайме забьем. К сожалению, все сложилось иначе, и у нас было всего два момента. Мы не доминировали над соперником так, как раньше, но не стоит говорить только о плохом. Теперь у нас две победы подряд за спиной. Это знак конкурентам», - цитирует голкипера клубная пресс-служба.

Напомним, «Бавария» обыграла «Аугсбург» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Роберт Левандовски, реализовавший пенальти.

Мюнхенцы лидируют в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 39 очков. «Бавария» на четыре очка опережает идущий на втором месте «РБ Лейпциг». «Аугсбург» с тремя поражениями подряд находится на 12-й строчке с 19 очками.

23 января «Аугсбург» примет «Унион Берлин». 24 января «Бавария» встретится в гостях с «Шальке».