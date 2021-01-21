Оле-Гуннар Сульшер: Сейчас Погба находится в отличной форме

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер отметил отличную форму французского полузащитника Поля Погба в последних матчах.

«Поль действительно набрал форму. Он в порядке, способен играть в полузащите, создавать моменты, у него есть удар. Он наконец набрал оптимальные кондиции и отлично играет в последних матчах», - цитирует норвежца Goal.

Напомним, вчера «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Фулхэмом» со счетом 2:1. Погба стал автором победного гола.

В текущем сезоне француз забил четыре мяча и сделал три результативные передачи в 24 матчах. В последних четырех играх на счету полузащитника два гола и один ассист.

«МЮ» вернулся на первое место таблицы АПЛ, набрав 40 очков в 19 встречах.