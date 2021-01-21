До конца недели Кокорин пройдет медосмотр в «Фиорентине»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин в ближайшие выходные пройдет медосмотр перед трансфером в «Фиорентину», сообщает Viola News, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, стороны уже согласовали все условия сделки. «Спартак» получит за 29-летнего Кокорина пять миллионов евро. Зарплата футболиста составит около двух миллионов евро.

Напомним, Кокорин подписал контракт со «Спартаком» в августе 2020 года. За красно-белых он провел 10 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Контракт форварда со «Спартаком» рассчитан до 2023 года.