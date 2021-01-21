«Реал» примет решение о будущем Зидана в конце сезона

«Реал» не собирается в ближайшее время увольнять главного тренера Зинедина Зидана.

Как утверждает Marca, руководство мадридской команды готово предоставить французскому специалисту еще один шанс, чтобы выправить ситуацию. Решение о дальнейшем сотрудничестве с именитым наставником будет принято по окончании текущего сезона.

Напомним, что вчера «сливочные» проиграли команде третьего дивизиона Испании «Алькояно» (1:2) в рамках 1/16 финала Кубка страны.

В чемпионате Испании подопечные Зидана занимают второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков в 18 матчах. От лидирующего «Атлетико» команда отстает на четыре очка. При этом у «матрасников» есть две игры в запасе.