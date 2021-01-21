Экс-защитник «Динамо» Бюттнер расторг контракт с клубом MLS

Пресс-служба клуба MLS «Нью-Инглэнд Революшн» сообщила о прекращении сотрудничества с левым защитником Александром Бюттнером.

Отмечается, что команда расторгла контракт с 31-летним голландцем по обоюдному согласию сторон.

Бюттнер выступал за американский клуб с января прошлого года – на счету футболиста 18 матчей, в которых он отдал три ассиста.

Ранее защитник играл за «Манчестер Юнайтед» в период с 2012-го по 2014 год. Затем его приобрело московское «Динамо» – за бело-голубых он провел сезон 37 встреч с 2014-го по 2017 год.

Также в послужном списке игрока выступления за «Андерлехт» и «Витесс».