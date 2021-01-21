Спортивный директор «Лейпцига»: Не понимаю, почему Анхелиньо не вызывается в сборную Испании

Спортивный директор «Лейпцига» Маркус Кроше считает, что левый защитник команды Анхелиньо заслужил вызов в сборную Испании.

– Анхелиньо уже довольно давно показывает отличные результаты не только в рамках чемпионата Германии, но также и в Лиге чемпионов. Так что мы не можем понять причины того, что игрок до сих пор не получил вызов в национальную команду, – цитирует Кроше Marca.

Напомним, что защитник находится в «Лейпциге» с января 2020 года. Немецкий клуб арендовал футболиста у «Манчестер Сити» до конца текущего сезона. В общей сложности он провел за «быков» 42 матча, забил девять голов и отдал 13 ассистов.

На счету Анхелиньо две сыгранные встречи в составе молодежной сборной Испании.