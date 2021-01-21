Чидера Эджуке: Мне удалось не растерять форму за время каникул

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке рассказал о том, как проходит первый тренировочный сбор команды.

«Условия для тренировок хорошие, местечко тоже симпатичное. Тут почти ничего никогда не происходит, но для работы - самое то. Я много тренировался в отпуске, выполнил программу, которую дали нам перед тем, как мы разъехались. Думаю, мне удалось не особо растерять форму за время каникул», - цитирует нигерийца клубная пресс-служба.

Чидера Эджуке: Месяц в Кампоаморе? В Норвегии сборы в три раза длиннее! #Кампоамор2021🇪🇸 https://t.co/z6MhRgKhGo pic.twitter.com/zumqKLzUU2 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 21, 2021

Напомним, в текущем сезоне Эджуке провел за ЦСКА 19 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.