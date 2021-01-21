«Рома» рассматривает кандидатуры Аллегри или Сарри на место главного тренера

Руководство «Ромы» находится в поиске нового главного тренера клуба в летнее межсезонье.

Согласно информации La Gazzetta dello Sport, руководство римлян недовольно последними результатами команды под руководством Паулу Фонсеки – 15 января «волки» уступили «Лацио» в римском дерби со счетом 0:3 в рамках Серии А, а спустя четыре дня они вылетели из Кубка Италии на стадии 1/8 финала.

Отмечается, что «джаллоросси» планируют заключить контракт либо с Массимилиано Аллегри, либо с Маурицио Сарри. Однако данная операция может состояться только летом, когда истекут сроки соглашений обоих специалистов с «Ювентусом».

Если результаты клуба в ближайшее время будут еще хуже, то в качестве временных решений на вторую часть нынешнего сезона называются Вальтер Маццарри и Лучано Спаллетти.

После 18 туров Серии А «Рома» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 34 очка.