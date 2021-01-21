«Шахтер» отказался продавать форварда Соломона итальянскому клубу за 40 миллионов евро

Как сообщает израильский портал Sport1, итальянский клуб был готов заплатить за 21-летнего игрока порядка 35-40 миллионов евро плюс различные бонусы от последующей перепродажи футболиста. При этом источник не называет команду, которая отправило данное предложение.

Отмечается, что донецкий клуб не собирается расставаться с вингером этой зимой в связи со сложной ситуацией на трансферном рынке по причине пандемии коронавируса. Вероятнее всего, «горняки» вернутся к вопросу о продаже игрока летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что нападающий входит в сферу интересов «Арсенала», «Аталанты», «Лидса», «Манчестер Сити» и «Ромы».

Соломон выступает за «Шахтер» с января 2019 года, подписав пятилетний контракт. В общей сложности он провел за клуб 62 матча, забил 12 голов и отдал семь ассистов.

В составе сборной Израиля вингер принял участие в 14 играх (1 гол). Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.