Андрей Аршавин: С точки зрения менеджмента «Барселона» должна была продать Месси прошлым летом

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин считает, что «Барселоне» было необходимо отпустить капитана команды Лионеля Месси в другой клуб прошлым летом.

– Возможно, Месси является лучшим футболистом за всю историю. Но сейчас из-за него «Барселона» страдает больше того, что он может вернуть своими голами и игрой. Если бы я был президентом каталонцев, я тоже вряд ли бы продал Месси, потому что для этого нужны крепкие яйца. Но с точки зрения менеджмента, конечно, им нужно было пойти на этот шаг, – цитирует Аршавина Sport24.

Отметим, что 33-летний аргентинец хотел покинуть состав «сине-гранатовых» летом прошлого года, однако принял решение остаться в команде и отработать свой контракт до конца – соглашение форварда с клубом истекает 30 июня 2021 года.

В нынешнем сезоне на счету Месси 14 голов и шесть ассистов в 22 матчах.