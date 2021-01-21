Депутат Госдумы Лебедев: Не стоит политизировать трансфер украинца Нойока в «Оренбург»

Отметим, что данный трансфер был встречен негативно со стороны украинских болельщиков.

– Точно такую же дикость мы наблюдаем, когда игрок ЦСКА переходит в «Спартак» и болельщики поливают его грязью. Или спартаковец переходит в «Зенит», и болельщики «Спартака» устраивают ему шоу во время матчей. В случае с Нойоком немножко добавлено политики, но не настолько, чтобы все это политизировать, – цитирует Лебедева Sport24.

Вчера пресс-служба «Оренбурга» объявила о подписании контракта с 28-летним Нойоком в рамках свободного агента. Ранее он на протяжении двух с половиной лет защищал цвета «Динамо-Бреста», вместе с которым он стал чемпионом Белоруссии.