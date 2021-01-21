Черчесов - о переходе Кокорина в «Фиорентину»: Прогнозировать ситуацию очень сложно

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможный переход нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Кокорин в последнее время переходил из «Зенита» в «Сочи», затем в «Спартак». Сейчас пошли разговоры о «Фиорентине». Любой трансфер - это прежде всего желание самого футболиста, а также взаимоотношения двух клубов. Если у всех трех сторон интересы и возможности совпадают, значит, переход может состояться.

Со стороны давать советы или прогнозировать ситуацию очень сложно, так как вряд ли кто-то сможет оценить ее лучше самого игрока», - цитирует Черчесова «РБ Спорт».

Ранее сегодня стало известно о том, что стороны уже согласовали все условия сделки. «Спартак» получит за 29-летнего Кокорина пять миллионов евро. Зарплата футболиста составит около двух миллионов евро.

Напомним, Кокорин подписал контракт со «Спартаком» в августе 2020 года. За красно-белых он провел 10 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.