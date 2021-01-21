Йилдрен Ибрахимай: Хочу помочь «Уралу» выйти в еврокубки

Новичок «Урала» Йилдрен Ибрахимай рассказал о том, чего хочет добиться после переезда в Россию из Норвегии.

«Не было никаких разногласий ни с руководством, ни с болельщиками «Викинга», – рассказал Ибрахимай в интервью для News.ru – Единственный мой мотив покинуть команду был связан со стремлением переехать в другой чемпионат.

В РПЛ ты можешь каждую неделю играть против очень сильных команд. Это большой плюс. Я знаю, что РПЛ – хорошая лига для того, чтобы прокачать себя. Для меня это самое важное. Я хочу развиваться, становиться все лучше и лучше. Если я смогу хорошо себя проявить в РПЛ, я смогу заиграть везде.

Естественно, все хотят играть в еврокубках, но сейчас «Урал» себе не может этого позволить. Поэтому я и здесь. Хочу помочь команде выйти в еврокубки.

Говоря о российских футболистах, в первую очередь на ум приходит Андрей Аршавин. Он играл в моей любимой команде лондонском «Арсенал». Также, естественно, слышал о российском левом вингере, который выступал за «Реал» (Мадрид). Его, кажется, зовут Денис Черышев. Ну и во время чемпионата мира наблюдал немало матчей российской сборной».