«Фиорентина» подписала первого новичка за время работы зимнего трансферного окна

Football Italia сообщает, что «Фиорентина» оформила переход первого новобранца за время работы январского трансферного окна.

Игрок флорентийского клуба стал 22-летний полузащитник Юссеф Малех, ранее выступавший в серии B за «Венецию». Трансфер зарегистрирован серией А, а «Венеция» получит за переход 700 тысяч евро.

Футболист, ранее выступавший за молодежную сборную Италии, продолжит выступать за «Венецию» на правах аренды, а возможность дебютировать в составе флорентийцев получит уже в следующем сезоне.

В текущем турнире серии B Малех провел десять матчей, забив один гол и сделав две результативные передачи.