Юрий Семин: Евсеев потянет любой клуб, потому что он сильный по характеру

Напомним, что 45-летний специалист был уволен из уфимской команды в октябре прошлого года из-за неудовлетворительных результатов в РПЛ.

– Он потянет любой клуб, потому что он сильный по характеру. Сейчас нужны те тренеры, которые имеют свое мнение, мощные психологически. Евсеев был футболистом-победителем. И он работал тренером не в топ-клубах, где добивался успеха. Но кем он будет дальше, посмотрим. У него очень сильный характер. Это один из факторов успеха в дальнейшей работе тренера, – цитирует Семина «РБ-Спорт».

Напомним, Евсеев тренировал «Уфу» с марта 2019 года. Под его руководством команда приняла участие в 55 матчах, одержала 14 побед, 21 раз сыграла вничью и потерпела 20 поражений. Ранее он работал в «Анжи», «Амкаре», «СКА-Хабаровске» и «Текстильщике».