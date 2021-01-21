Главный тренер «Аякса» хочет сохранить Промеса в команде, ранее игроком интересовался «Спартак»

Главный тренер «Аякса» Эрик Тен Хаг выступил против ухода флангового нападающего своей команды Квинси Промеса.

Согласно информации «Матч ТВ», ссылающегося на источник, близкий к амстердамскому клубу, 50-летний специалист считает 29-летнего вингера важным игроком основного состава и рассчитывает на то, что он продолжит свою карьеру в Нидерландах.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заинтересован в аренде нападающего до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне Квинси забил шесть голов и отдал один ассист в 23 матчах.

Напомним, Промес выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год. Всего за красно-белых он провел 135 встреч, отличился 66 забитыми мячами и 33 результативными передачами.