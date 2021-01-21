Милик отправился в Марсель для прохождения медосмотра. «Наполи» отдаст форварда в аренду

Как сообщает телеканал Sky Sport Italia, форвард «Наполи» Аркадиуш Милик отправился в Марсель для прохождения медосмотра и оформления перехода в одноименную команду.

«Марсель» и «Наполи» договорились об аренде, но при этом французский клуб взял на себя обязательство выкупить трансфер 26-летнего польского нападающего за 8 миллионов евро после завершения нынешнего сезона. В будущем неаполитанцы смогут заработать еще до 4 млн в виде бонусов в зависимости от результатов «Марселя», а также получат 20% от следующей перепродажи форварда.

Из-за конфликта с руководством «Наполи» поляк не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне.

Неаполитанцы приобрели Милика у «Аякса» летом 2016 года за 32 млн евро. Всего Аркадиуш провел за итальянский клуб 122 встречи, забив 48 мячей и сделав пять голевых передач.