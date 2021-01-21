«Рубин» разгромил «Партизан» в контрольной встрече

Футболисты «Рубина» со счетом 5:2 переиграли «Партизан» в товарищеском матче, который состоялся в рамках тренировочного сбора российской команды в турецком Белеке.
В составе казанской команды голами отметились Денис Макаров (12-я минута), Дарко Йевтич (22), Хвича Кварацхелия (39), Кирилл Косарев (60) и Иван Игнатьев (85, пен.), у белградского клуба отличились Бибрас Натхо (53, пен.) и Сейдуба Сума (75, пен).
Отметим, что на 75-й минуте прямую красную карточку получил защитник казанцев Георгий Зотов.
Добавим, что в следующем контрольном матче «Рубин» 24 января сыграет против «Сочи».
источник: «Советский спорт»