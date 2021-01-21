Источник: Кокорин провел последнюю тренировку в «Спартаку», а в понедельник отправится в Италию

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил подробности о предстоящем переходе Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

«Сегодня Александр Кокорин провел последнюю тренировку в «Спартаке», – написал Арустамян в своем телеграм-канале. – А уже завтра прилетает из Дубая в Москву, чтобы сделать рабочую визу в Италию.

Из-за технических проблем (связанных с COVID-19) Кокорин потратит еще несколько дней на оформление документов. В Италию он отправится в понедельник.

29 января у «Фиорентины» выездная игра с «Торино».