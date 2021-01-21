Форвард «Манчестер Сити» Агуэро заразился коронавирусом

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро сообщил о том, что заразился коронавирусом.

32-летний аргентинец находится на самоизоляции с 10 января после контакта с одним из заболевших и пропустил четыре последних матча команды Хосепа Гвардиолы.

«Мой последний тест на COVID-19 дал положительный результат, – написал Агуэро в твиттере. – У меня есть симптомы заболевания, но я следую указаниям врачей. Берегите себя!»

С учетом всех турниров Серхио в нынешнем сезоне провел лишь девять матчей, забив два гола на групповой стадии Лиги чемпионов.