Вячеслав Колосков: Мне жалко «Фиорентину»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал переход форварда Александра Кокорина в «Фиорентину».

- Мне жалко «Фиорентину». Потому что он (Кокорин) уже перестал играть в футбол. Все. Как говорил Николай Петрович Старостин, кто сгорел, того не подожжешь, - цитирует Колоскова «РИА Новости».

В августе Кокорин заключил контракт с московским «Спартаком» до 30 июня 2023 года. В десяти матчах за красно-белых Александр забил два мяча с пенальти и сделал две результативные передачи.