«Спартак» подтвердил, что Кокорин переходит в «Фиорентину»

Московский «Спартак» на официальном сайте подтвердил достижение договоренности с «Фиорентиной» о переходе Александра Кокорина.

Вот, что сказано в сообщении:

«В самое ближайшее время форвард отправится в Италию на медицинское обследование и в случае успешного прохождения подпишет с «фиалками» контракт на 3,5 года. Желаем Александру успешно проявить себя в одной из ведущих футбольных лиг Европы!»

Бывший нападающий «Зенита» заключил контракт с московским клубом в августе прошлого года. Всего Кокорин сыграл за «Спартак» десять матчей, забив два гола с пенальти и сделав две результативные передачи.