Агент: Данило близок к переходу в ЦСКА. Это будет аренда с правом выкупа

Данило близок к переходу из «Ниццы» в московский ЦСКА.

Об этом сообщил Федерико Пасторелло, агент и владелец компании P&P Sports Management, с которой сотрудничает 24-летний бразильский футболист.

«Мы все еще ведем переговоры с ЦСКА по аренде Данило, – цитирует Пасторелло «Метарейтинг». – Нам нужно еще немного поработать в этом направлении. Мы очень близки к соглашению с московским клубом. Это будет аренда с правом выкупа».

По сведениям источника, зарплата бразильца в ЦСКА составит 1,6 миллиона евро за сезон.

В июле 2018 «Ницца» приобрела Данило у португальской «Браги» за 10 млн евро. В нынешнем сезоне бразилец сыграл пять матчей, не отметившись результативными действиями.