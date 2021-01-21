Виллиан Жозе перейдет из «Реала Сосьедада» в «Вулверхэмптон»

Бразильский нападающий испанского «Реала Сосьедада» Виллиан Жозе близок к переходу в английский «Вулверхэмптон».

Этот факт подтвердил главный тренер «волков» Нуну Эшириту Санту.

«Все действительно так, как вы говорите, – цитирует португальского тренера «Вулверхэмптона» сайт телеканала Sky Sports. – Но еще ничего не подписано, а потому он еще не наш игрок. По этой причине я больше не буду говорить о нем, пока Виллиан Жозе не станет игроком нашего клуба».

Нынешнюю трансферную стоимость футболиста портал Transfermarkt оценивает в 20 миллионов евро.

«Реал Сосьедад» приобрел бразильца у уругвайского «Мальдонадо» летом 2016 года за 6 млн. Всего Виллиан Жозе провел за команду из Сан-Себастьяна 170 матчей, забив 62 мяча и сделав 16 результативных передач.