«Спартак» получит 4,5 миллиона евро за трансфер Кокорина

Сумма трансфера нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в итальянский клуб составила 4,5 миллиона евро.

«Сделка согласована и подтверждена! Александр Кокорин переходит из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро. Он подпишет контракт до 2024 года. В следующий понедельник россиянин прибудет в Рим для прохождения медицинского обследования», - написал в своем твиттере журналист портала Transfermarkt Николо Скира.

В августе Кокорин заключил контракт с московским «Спартаком» до 30 июня 2023 года. В десяти матчах за красно-белых Александр забил два мяча с пенальти и сделал две результативные передачи.