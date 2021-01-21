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21 января 19:29

Руслан Нигматуллин – о переходе Кокорина: Видимо, «Фиорентину» «поджало»

В четверг, 21 января, «Спартак» и «Фиорентина» договорились о трансфере форварда.

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал переход форварда Александра Кокорина в «Фиорентину».

- Довольно неожиданный переход, но, видимо, «Фиорентину» «поджало» - команда борется за выживание и не нашла европейских кандидатов. Для клуба это риск, потому что есть вероятность, что и в Италии он не будет играть так, как от него ждут, что уже было в «Спартаке». Но это новые впечатления, ощущения и новая мотивация для Александра. Возможно, это даст определенную подпитку, которая позволит ему играть в футбол, приносить пользу команде, - цитирует Нигматуллина ТАСС.

Ранее стало известно, что сумма трансфера Кокорина из «Спартака» в итальянский клуб составила 4,5 миллиона евро. В следующий понедельник россиянин прибудет в Рим для прохождения медицинского обследования.

В августе Кокорин заключил контракт с московским «Спартаком» до 30 июня 2023 года. В десяти матчах за красно-белых Александр забил два мяча с пенальти и сделал две результативные передачи.

источник: ТАСС
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