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21 января 19:57
автор: Виктор Шарафудинов

Леонид Слуцкий – о крупной победе «Рубина» над «Партизаном»: Результат не столь важен

Казанский клуб обыграл команду из Белграда с результатом 5:2.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал крупную победу в первом товарищеском матче в зимнее межсезонье.

Сегодня казанцы в турецком Белеке обыграли белградский «Партизан» со счетом 5:2.

«Результат, наверное, не столь важен, – отметил Слуцкий в интервью для пресс-службы «Рубина». – В первом тайме было важно, потому что мы играли составом, приближенным к основному, посмотреть на игровую модель, на рисунок, на физическое состояние. Во втором тайме, когда уже сделали большое количество замен, игра разбилась на эпизоды. Здесь уже важно скорее делать индивидуальные оценки. Практически невозможно сохранить качество игры, когда ты делаешь по девять перестановок в стартовом составе.

Почему смотрел игру с вышки? Так удобнее, там лучше обзор. Если бы была возможность, смотрел бы еще выше.

Кварацхелию мы планировали заменить позже, но он получил небольшое повреждение, поэтому мой голос быстро услышали и сделали замену. У нас в целом все было четко распланировано по заменам, но он стал держаться за заднюю и попросил замену минут на десять раньше положенного срока».

24 января команда Слуцкого встретится с «Сочи».

источник: ФК «Рубин»
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