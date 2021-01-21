Гальярдо может стать преемником Зидана в мадридском «Реале»

Телеканал ESPN Argentina сообщает, что Марсело Гальярдо может стать преемником Зинидена Зидана в должности главного тренера мадридского «Реала».

Вчера Королевский клуб вылетел из Кубка Испании, проиграв команде «Алькояно» из третьего дивизиона в дополнительное время (1:2). По сведениям источника, в ближайшее время Зидан может быть уволен из «Реала», а президент мадридцев Флорентино Перес заинтересован в услугах Гальярдо, который с 2014 года тренирует аргентинский «Ривер Плейт».

Клуб из Буэнос-Айреса под руководством бывшего полузащитника «Монако» и «ПСЖ» дважды выиграл Кубок Либертадорес в 2015 и 2018 годах.