Андрей Канчельскис: Кокорину надо быть готовым выкладываться на каждой тренировке «Фиорентины»

Бывший полузащитник «Фиорентины» Андрей Канчельскис прокомментировал переход форварда Александра Кокорина в клуб из Флоренции.

- Во Флоренции очень любят футбол, там очень требовательные болельщики. Они посещают тренировки, так что ему надо быть готовым выкладываться на каждой из них. Да и сам тренировочный процесс там другой, поначалу может быть тяжеловато. И лучше поменьше пафоса, всех этих фотографий в инстаграме, - цитирует Канчельскиса ТАСС.

Ранее стало известно, что сумма трансфера Кокорина из «Спартака» в итальянский клуб составила 4,5 миллиона евро. В следующий понедельник россиянин прибудет в Рим для прохождения медицинского обследования.

В августе Кокорин заключил контракт с московским «Спартаком» до 30 июня 2023 года. В десяти матчах за красно-белых Александр забил два мяча с пенальти и сделал две результативные передачи.