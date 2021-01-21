Черышев выйдет в стартовом составе «Валенсии» в домашней игре против «Осасуна»

Стали известны составы «Валенсии» и «Осасуны» на матч 19-го тура чемпионата Испании.
Российский полузащитник левантийцев Денис Черышев начнет игру с самого начала.
«Валенсия»: Доменек, Корреа, Габриэл Паулиста, Солер, Рачич, Диакаби, Гайя, Черышев, Васс, Ли Кан Ин, Макси Гомес.
«Осасуна»: Эрерра, Начо Видаль, Ронкалья, Унаи Гарсия, Хуан Крус, Монкайола, Торрес, Хави Мартинес, Торро, Рубен Гарсия, Кальери.
Всего Черышев провел в нынешнем сезоне 11 матчей в чемпионат Испании, сделав две результативные передачи.
📝 XI INICIAL para el #ValenciaOsasuna🦇🔴#AMUNTValencia ⚽️ @LaLiga pic.twitter.com/cCxt7PIfTK— Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf) January 21, 2021
источник: «Советский спорт»