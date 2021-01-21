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21 января 20:34
автор: Виктор Шарафудинов

Черышев выйдет в стартовом составе «Валенсии» в домашней игре против «Осасуна»

Встреча на «Месталье» начнется в 21:00 по московскому времени.

Стали известны составы «Валенсии» и «Осасуны» на матч 19-го тура чемпионата Испании.

Российский полузащитник левантийцев Денис Черышев начнет игру с самого начала.

«Валенсия»: Доменек, Корреа, Габриэл Паулиста, Солер, Рачич, Диакаби, Гайя, Черышев, Васс, Ли Кан Ин, Макси Гомес.

«Осасуна»: Эрерра, Начо Видаль, Ронкалья, Унаи Гарсия, Хуан Крус, Монкайола, Торрес, Хави Мартинес, Торро, Рубен Гарсия, Кальери.

Всего Черышев провел в нынешнем сезоне 11 матчей в чемпионат Испании, сделав две результативные передачи.

источник: «Советский спорт»
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