Александр Мостовой: В «Фиорентине» никто Кокорина по головке гладить не будет

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал переход форварда Александра Кокорина в клуб из Флоренции.

- Саше нужно проявить терпение, это непросто. Нам было очень сложно, когда ничего не было и тут, и там, поэтому мы понимали, зачем мы уезжали. У этого поколения соблазн другой: они понимают, что если там не получится, то они смогут сюда вернуться и все будет хорошо. Поэтому многие не задерживались в Европе, потому что сладкая жизнь тут пахла хорошо. Но ясно, что там никто по головке гладить не будет, с водителем никто ездить не будет. Там нужно грызть землю, доказывать на каждой тренировке, - цитирует Мостового «РИА Новости».

Ранее стало известно, что сумма трансфера Кокорина из «Спартака» в итальянский клуб составила 4,5 миллиона евро. В следующий понедельник россиянин прибудет в Рим для прохождения медицинского обследования.

В августе Кокорин заключил контракт с московским «Спартаком» до 30 июня 2023 года. В десяти матчах за красно-белых Александр забил два мяча с пенальти и сделал две результативные передачи.