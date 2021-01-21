Юрий Гаврилов: Желаю Кокорину удачи, но пусть думает о футболе, а не о Мальдивах

Экс-полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал переход Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину».

«Да пусть едет куда хочет. «Спартак» ничего не потеряет. Итальянский чемпионат не такой сильный, как Испания, Англия или Германия. Но играть надо везде. «Фиорентина» давно не на самых высоких местах, так что Кокорину придется тяжело.

Топовые клубы его не пригласили бы. Доказывать свою профпригодность надо везде. А таких, как Кокорин, у них самих полно. Так что он должен быть на порядок сильнее.

Понятно, что потребуется время. Сейчас глупо давать какие-то прогнозы. Кокорин приедет по ходу чемпионата, в другой физической форме. Нужно будет месяц-полтора, чтобы внедрить его в систему. Тот же Головин уже несколько лет в «Монако» и до сих пор испытывает трудности. А мы о Кокорине говорим. Желаю ему удачи, но пусть думает о футболе, а не о Мальдивах», – цитирует Гаврилова РБ Спорт.