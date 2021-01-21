«Валенсия» разошлась миром с «Осасуной», Черышев отыграл 68 минут

Матч 19-го тура чемпионата Испании «Валенсия» – «Осасуна» завершился вничью – 1:1.

Первый гол был забит на 42-й минуте, а его автором стал форвард гостей Хонатан Кальери. Хозяева ушли от поражения благодаря автоголу защитника Унай Гарсии (69).

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев начал встречу в стартовом составе и покинул поле на 68-й минуте.

Таким образом, его команда набрала 20 очков и продолжает занимать 14-е место в примере. У «Осасуны» – 15 очков и предпоследняя, 19-я позиция.

25 января «Валенсия» сыграет в гостях с мадридским «Атлетико», а команда из Памплоны днем ранее примет «Гранаду».