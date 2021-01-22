«Лацио» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, победив «Парму»

Матч 1/8 финала Кубка Италии «Лацио» – «Парма» завершился в пользу хозяев – 2:1.
В составе «орлов» отличился Марко Пароло, а а автогол Симоне Коломби принес победу его команде. У гостей отличился Валентин Михэйлэ.
Добавим, что за выход в полуфинал «Лацио» поспорит с «Аталантой», которая ранее победила »Кальяри» со счетом 3:1.
Кубок Италии. 1/8 финала
«Лацио» – «Парма» – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – 23 Пароло, 1:1 – 83 Михэилэ, 2:1 – 90, автогол Коломби.
«Лацио»: Стракоша, Лаццари (Марушич, 71), Худт, Ачерби, Пароло (Вавро, 90), Милинкович-Савич (Корреа, 59), Фарес (Лулич, 71), Акпа-Акпро, Эскаланте, Перейра (Габаррон, 59), Мурики.
«Парма»: Коломби, Бюси, Диркс (Камара, 76), Риччи, Брунетта, Деци (Эрнани, 62), Спрокати (Траоре, 90), Сипрьен (Бругман, 62), Михэилэ (Адоранте, 90), Зом, Куртич.