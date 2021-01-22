«Атлетико» обыграл «Эйбар», Суарес оформил дубль

Футболисты «Атлетико» одержали волевую победу над «Эйбаром» в гостевом матче 19-го тура испанской примеры.
В составе «матрасников» дубль оформил Луис Суарес. У хозяев на 12-й минуте забил голкипер Марко Дмитрович. Он отличился с пенальти.
Таким образом, столичный клуб набрал 44 очка и упрочил лидерство в таблице. У басков – 19 очков и 15-я позиция.
24 января «Атлетико» примет «Валенсию», а «Эйбар» в тот же день сыграет на выезде с «Сельтой».
Примера. 19-й тур
«Эйбар» – «Атлетико» – 1:2 (1:1)
Голы: 1:0 – 12, пенальти Дмитрович, 1:1 – 40 Суарес, 1:2 – 89, пенальти Суарес.
«Эйбар»: Дмитрович, Оливейра, Арбилья, Бигас, Посо, Альварес, Инуи, Диоп (Леон, 90), Экспосито, Кике Гарсия, Муто (Энрик, 77).
«Атлетико»: Облак, Савич, Врсалько, Хименес, Фелипе, Лемар (Жоау Феликс, 46), Карраско, Сауль, Льоренте, Корреа (Торрейра, 46), Суарес (Кондогбиа, 90).
Предупреждения: Фелипе (62), Арбилья (82), Савич (90), Кике Гарсия (90), Посо (90).