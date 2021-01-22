«Севилье» интересен Гомес

Атакующий полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес входит в список трансферных целей «Севильи» этой зимой.

По информации сайта журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио, в данный момент испанский клуб оценивает целесообразность покупки 32-летнего аргентинца.

Севильцы пока не начали переговоры с итальянской стороной, однако им очень интересен вариант с приглашением опытного игрока в команду.

Отметим, что пока ближе всех к покупке хавбека находится «Интер».

Гомес выступает за «Аталанту» с сентября 2014 года. В общей сложности он принял участие в 252 матчах, забил 59 голов и отдал 71 ассист. Его контракт рассчитан до конца июня 2022-го.