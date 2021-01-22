Анзор Кавазашвили: Кокорин? Не знаю, как европейский клуб может купить того, кто не играл полгода

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил переход форварда «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

Ранее красно-белые подтвердили договоренность по трансферу 29-летнего россиянина с итальянским клубом. Игрок подпишет с «фиалками» контракт на три с половиной года.

– Честно говоря, я удивлен подобной сделке. Не знаю, как европейский клуб, в котором обычно работают высококвалифицированные специалисты, берет футболиста, не игравшего полгода. Он то болеет, то берет себе отпуск, когда захочет, бросает тренировочные занятия.

Я буду рад, если Кокорин заиграет в «Фиорентине», и если его последние, может быть, 2-3 года, которые он будет играть в зарубежном клубе, для него окажутся успешными в психологическом плане, – цитирует Кавазашвили Rusfootball.

Бывший нападающий «Зенита» заключил контракт с московским клубом в августе прошлого года. Всего Кокорин сыграл за «Спартак» десять матчей, забив два гола с пенальти и сделав две результативные передачи.