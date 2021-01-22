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22 января 10:30

Анзор Кавазашвили: Кокорин? Не знаю, как европейский клуб может купить того, кто не играл полгода

Московский клуб должен заработать на продаже форварда 4,5 миллиона евро.

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил переход форварда «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

Ранее красно-белые подтвердили договоренность по трансферу 29-летнего россиянина с итальянским клубом. Игрок подпишет с «фиалками» контракт на три с половиной года.

– Честно говоря, я удивлен подобной сделке. Не знаю, как европейский клуб, в котором обычно работают высококвалифицированные специалисты, берет футболиста, не игравшего полгода. Он то болеет, то берет себе отпуск, когда захочет, бросает тренировочные занятия.

Я буду рад, если Кокорин заиграет в «Фиорентине», и если его последние, может быть, 2-3 года, которые он будет играть в зарубежном клубе, для него окажутся успешными в психологическом плане, – цитирует Кавазашвили Rusfootball.

Бывший нападающий «Зенита» заключил контракт с московским клубом в августе прошлого года. Всего Кокорин сыграл за «Спартак» десять матчей, забив два гола с пенальти и сделав две результативные передачи.

источник: Rusfootball.info
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