«Удинезе» рассчитывает подписать Льоренте

Нападающий «Наполи» Фернандо Льоренте все ближе к тому, чтобы покинуть состав неаполитанцев в зимнее трансферное окно.
Как сообщает Sky Sport Italia, 35-летнего испанца хочет подписать «Удинезе», рассматривающий игрока в качестве потенциальной замену Кевину Лазаньи, который близок к уходу в «Верону».
Отмечается, что другими претендентами на футболиста являются «Беневенто», а также бывший клуб форварда – «Атлетик».
Льоренте выступает за «Наполи» с сентября 2019 года. В общей сложности он забил четыре гола и отдал один ассист в 29 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2021-го.
источник: Sky Sport Italia