Президент «Дженоа»: «Ювентус» не связывался с нами по поводу трансфера Шомуродова

Президент «Дженоа» Энрико Прециози прокомментировал слухи о том, что «Ювентус» интересуется форвардом «грифонов» Элдором Шомуродовым.

– Я надеюсь сохранить Элдор в команде. Он – игрок «Дженоа», которого мы приобрели недавно. К тому же «Ювентус» никогда не разговаривал с нами по поводу данного трансфера. Еще рано говорить о переходе Шомуродова в другой клуб, учитывая наше текущее положение в турнирной таблице, – приводит слова Прециози Football Italia.

Напомним, что в период с 2017-го по 2020 год Шомуродов выступал за «Ростов». В октябре прошлого года нападающий перешел в «Дженоа», подписав четырехлетний контракт.

В текущем сезоне 25-летний форвард провел за генуэзцев 13 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.